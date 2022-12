Izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić održao je u ponedjeljak u Dohi press konferenciju uoči polufinala Svjetskog prvenstva protiv Argentine koje se igra u utorak.

Govorio je Dalić o stanju u momčadi, pripremi za utakmicu s Gaučosima, a argentisnki mediji tvrde da je s jednim odgovorom na pitanje o Messiju prešao granicu:

"Ne trči puno, ne trči ni za loptom. On čeka loptu sa svom snagom i energijom. On ne sudjeluje u obrani i ne smijemo mu dozvoliti da primi loptu jer tada radi najviše štete, s obzirom na to da je najbolji igrač na svijetu u posljednjih 10 godina", rekao je Dalić o kapetanu Argentine.

Provokacije

Najčitaniji argentinski list Clarin ovo je usporedio sa izjavom Louisa Van Gaala, koja je jako naljutila Messija:

"On je igrač koji može odlučiti utakmicu u individualnoj akciji. U polufinalu 2014. igrali smo protiv Argentine koja nije dotaknula loptu, a mi smo izgubili na penale. Sad želimo našu osvetu", bila je prema Clarinu ovo prijelomnica za desetku Argentine.

Treba napomenuti i kako su kroz cijeli dvoboj Argentinci provocirali Nizozemce, Messi je slavio gol gledajući prema klupi protivnika, a golman Emi Martinez je nakon obranjenih penala rekao Van Gaalu: "J*bo sam te, j*bo sam te dva puta."