Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je otputovala u Rijad, gdje će sutra na Prince Faisal bin Fahd stadionu odigrati pripremnu utakmicu sa Saudijskom Arabijom. Spomenuta reprezentacija trebala bi glumiti Dalićevim izabranicima Maroko, s kojim otvaramo 23. studenog SP (11 sati ujutro po našem vremenu).

Naši reprezentativci će potom otvoriti svoj put na Svjetskom prvenstvu protiv Maroka, a potom slijede susreti protiv Kanade i Belgije. Prođu li naši reprezentativci skupinu, mogli bi zaraditi pravo bogatstvo jer je FIFA odlučila uplatiti ukupno milijardu dolara nacionalnim savezima i klubovima kao nagrade za plasman na SP i kao dio kompenzacije za sudjelovanje igrača na Mundijalu.

Tako će prvaci svijeta otići kući s 42 milijuna dolara, a kada se tome doda 1.5 milijuna za pripreme i devet za sudjelovanje u skupinama SP-a, prvak će zaraditi vrtoglavih 52.5 milijuna dolara.

I klubovi će zaraditi

Reprezentacija koja dogura do finala zaradit će 40.5 milijuna, treća ekipa svijeta kući će s 27, a četvrta s 25 milijuna dolara. Također, zaradit će i oni od petog do osmog mjesta i to 17 milijuna dolara uz bonuse za pripreme i grupnu fazu.

FIFA će ostalim ekipama id devetog do 16. mjesta dodijeliti 104 milijuna dolara, što znači da se za prolazak skupine može zaraditi 13 milijuna dolara. Zanimljivo, FIFA će klubovima podijeliti 209 milijuna dolara za kompenzaciju što njihovi igrači putuju na SP u Katar.

Izaberi pobjednika Svjetskog prvenstva i osvoji potpisani dres Luke Modrića, televizor i ostale vrijedne nagrade: