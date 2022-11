Desni bek Marseillea Jonathan Clauss jedan je od onih nogometaša s bajkovitom pričom. Teškom je mukom došao do vrhunskog nivoa u nogometu, a njegov san ispunio se kada je pozvan u reprezentaciju Francuske.

Clauss je očekivao da će se naći na popisu igrača za Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali se na kraju dobrano osramotio. Imao je i razloga da tako misli, za reprezentaciju je debitirao u ožujku, a od tada je uvijek bio na Deschampsovu popisu.

Ovih dana je u trendu da se nogometaši snimaju dok gledaju popis izbornika te tako svijetu prikazuju svoje reakcije uoči, za mnoge, najvećeg trenutka u nogometnoj karijeri.

Bajkovita priča i neočekivani obrat

Upravo to je htio organizirati i Clauss, pozvao je TV ekipu RMC Sporta da snime njegovu reakciju kada popis bude službeno predstavljen. No, čini se da je 30-godišnji defenzivac nešto ranije saznao da ne ide u Katar, pa je brže-bolje otkazao dolazak TV ekipe.

"Htjeli smo snimiti reakciju igrača, kao što su to radili i brazilski reprezentativci. Ipak, nekoliko sati prije konferencije za novinare Didera Deschampsa, snimanje je otkazano" otkrili su iz RMC Sporta. Izbornik je objasnio njegov izostanak s popisa.

"Svjestan sam da je Clauss frustriran. Glavni razlog zašto ga nismo pozvali je sustav u kojem ćemo igrati na prvenstvu", otkrio je izbornik aktualnih svjetskih prvaka pa najavio kako će Tricolori igrati u formaciji 4-2-3-1.

Inače, Clauss je tek prije nešto više od dvije godine stigao do prve francuske Ligue 1. Za mnoge je bio premršav, za neke preslab, dok su neki smatrali da nije dovoljno zainteresiran za profesionalni nogomet. Dugo je radio razne poslove uz nogomet, ali nije odustajao. Od poštanskih sandučića i rada u mesnici, došao je do reprezentacije, ali na njegovu žalost, ne i do SP-a.

Izaberi pobjednika Svjetskog prvenstva i osvoji potpisani dres Luke Modrića, televizor i ostale vrijedne nagrade.