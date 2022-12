Branitelj naslova svjetskog nogometnog prvaka Francuska posljednji je polufinalist ovogodišnjeg SP-a, na stadionu Al Bayt Francuska je u četvrtfinalu u subotu navečer svladala Englesku sa 2-1 (1-0).

Tricolori u srijedu protiv Maroka za finale

Pogotke za Francusku postigli su Aurelien Tchouameni (17) i Olivier Giroud (78), dok je jedini strijelac za Englesku bio Harry Kane (54-11m). Bila je to utakmica u kojoj su Englezi imali na kraju više od udaraca, pa i igre ako se gleda dominacija u drugom dijelu, no nisu pronašli način kako probiti Llorisa.

Francuska će u polufinalu u srijedu igrati protiv Maroka koji je ranije u subotu svladao Portugal sa 1-0 i tako postao prva afrička reprezentacija koja se stigla u ovu fazu natjecanja. U prvom polufinalu u utorak će igrati Hrvatska i Argentina.

Olivier Giroud, strijelac pobjedničkog pogotka za Francusku, bio je van sebe zbog raspleta na Al-Baytu:

"Ovo je čudesno. Iznimno dobro smo se branili kad smo poveli. Podsjetilo me to na utakmicu s Belgijom 2018. Nažalost, dosuđen je taj kazneni udarac. No, uspjeli smo zaprijetiti u nekoliko prilika pred kraj utakmice. Uvijek moraš vjerovati u pobjedu i Griezmann mi je poslao sjajnu loptu. Toliko sam ponosan. Večeras smo odigrali iznimno veliku utakmicu. Znali smo kakav je potencijal ove mlade engleske generacije. Imaju sve."

Jordan Henderson, vezni igrač Engleske, nije skrivao tugu:

"Dali smo sve od sebe, razočaralo nas je kad smo gubili 1-0, ali pokazali smo čvrstinu karaktera i nastavili tražiti put do izjednačenja. Ostavili smo sve na terenu, nažalost, ovo nije bila naša večer. Osjećali smo se dobro, izvedbe su nam bile vrlo dobre, doista smo bili usredotočeni i gladni. Znamo koliko je puta Harry pogađao iz jedanaesteraca. On je svjetski napadač i naš kapetan, oporavit će se. No, moramo dati zasluge i Francuskoj, koja je dobra momčad. Ipak, osjećam da smo mi trebali pobijediti."