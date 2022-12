ZA PAMĆENJE / Tonći Kukoč razvalio komentarom o Livakoviću: 'Omalovažavan i podcijenjen, kritiziran i kada treba i kada ne treba, doživio je zasluženo svojih 5 minuta slave'

Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se plasirala u četvrtfinale SP-a. Vatreni su u prvih 90 minuta odigrali 1-1 s Japanom. Nakon toga ni dodatnih 30 minuta, dva puta po 15, nisu dali željene rezultate. Uslijedila je drama izvođenja jedanaesteraca, koja, u biti, nije bila drama jer je fantastični Dominik Livaković obranio 3 od 4 penala Japanaca. Lijevi bočni Tonći Kukoč napisao je dobar komentar na Facebooku. "Livaković od trenutka kada je debitirao za reprezentaciju, omalovažavan i podcijenjen, kritiziran i kada treba i kada ne treba, isto se nastavilo i na ovom svjetskom prvenstvu, i sada taj isti Livaković te odvede u četvrtfinale. Većina novinara koji su pljucali po njemu cijelo vrime, sada će se natjecati tko će mu dati najbolju pohvalu. Ako je tko zaslužio svojih 5 minuta slave, onda je to on", stoji u opisu. Livaković je doživio svojih pet minuta slave, kako to ističe Tonći i začepio usta kritičarima i svim onima koji su sumnjali u njega.