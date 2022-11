Bivši izbornik Hrvatske i aktualni šef stožera u Indiji, Igor Štimac, nedavno je potpisao ugovor s tamošnjim nacionalnim savezom i vodit će reprezentaciju na Azijskom kupu koji se održava u lipnju i srpnju sljedeće godine.

Indijski su mediji pisali kako Štimac ima klauzulu prema kojoj mora odvesti reprezentaciju barem do četvrtfinala ili će u protivnome dobiti otkaz, ali on je to demantirao u razgovoru sa Sportstarom i rekao je kako će on ionako sam otići nakon tog natjecanja.

"Ne planiram ostati nakon Azijskog kupa tako da se ta klauzula ovdje ne može promijeniti. Strastveno sam radio sve što sam mogao za dečke i uložio sam cijelo svoje znanje u njihov razvoj, u vođenju momčadi, poboljšanju njihove tehničke kvalitete, mentalnom sklopu i fizičkoj spremi", poručio je tada.

Ugodno društvo

A u vrijeme kada se igra Svjetsko prvenstvo u Kataru, Štimac nema previše posla kao izbornik Indije pa je vrijeme okupirao gostovanjem na televiziji. Naime, bivši hrvatski izbornik gostovao je na televiziji Sports 18.

Štimac se našao u legendarnom društvu, s njim su u studiju bili Luis Figo, Robert Pires, Wayne Rooney i Sol Campbell. Na fotografiji koju je objavio na Instagramu je i popularni sportski voditelj Anant Tyagi.

U komentarima se javilo puno navijača Indije, koji su oduševljeni što njihov izbornik gostuje u društvu takvih legendi.