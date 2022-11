Hrvatska nogometna reprezentacija je nakon razočaravajuće predstave protiv Maroka odigrala sjajnu utakmicu protiv Kanade. Vatreni su se sastali s Kanadom u sklopu drugog kola skupine F te su na kraju slavili 4:1.

Susret je počeo katastrofalno za naše Vatrene. Nakon briljantne akcije Alphonso Davies je nadskočio Juranovića i pogodio za 1:0 već nakon 68 sekundi utakmice. Ubrzo je sjajno raspoloženi Andrej Kramarić zabio gol koji mu je poništen zbog zaleđa, da bi u 36. krasno zabio lijevom nogom nakon proigravanja Perišića. U 44. minuti je Marko Livaja prekrasno pogodio s vrha šesnaesterca za 2:1.

Pogodak za 3:1 postigao je Kramarić svojim drugim pogotkom, ponovno lijevom nogom i ponovno nakon razigravanja Perišića. Krasno je izbacio svog protivnika i pogodio neobranjivo za 3:1. Konačnih 4:1 je postavio Lovro Majer, nakon što je Petković proigrao Oršića, a ovaj nesebično produžio za Majera koji nije imao težak zadatak.

A dan nakon velike pobjede Vatrenih javio se hrvatski kapetan Luka Modrić. Luka je na svojem Instagram profilu poručio: "This is Croatia! (Ovo je Hrvatska!)" uz hashtag iznad svih Hrvatska. Jasno je aludirao na popularni film 300, u kojem glumac Gerard Butler viče "This is Sparta!" u ulozi Leonida.

U komentarima se javio popularni novinar Fabrizio Romano, koji je samo napisao broj deset. Oglasio se i Luka Peroš, hrvatski glumac popularan po svojoj ulozi u hit-seriji La Casa de Papel koji je napisao "Samo nastavite". Popularna hrvatska pjevačica Natali Dizdar je komentirala uz tri emotikona vatre.

Javili su se i Marcos Andre, Ivan Dodig, Matea Jelić i niz drugih.