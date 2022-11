Belgijska nogometna reprezentacija u utorak je održala press konferenciju na SP-u u Kataru povodom medijskih napisa o sukobu, kaosu i tučnjavu u svlačionici nakon poraza od Maroka, kao i uoči utakmice s Hrvatskom u četvrtak, ključnom za ambicije Belgijaca na turniru. Thibaut Courtois je izašao pred novinare i objasnio sve što se dogodilo.

"Uvijek igraj kao da ti je posljednja utakmica Svjetskog prvenstva, to je poanta. Nitko ne zna kome će ovo SP od nas biti zadnje. To bi svima trebao biti dodatni motiv jer ne znate što će se dogoditi u budućnosti. Uvijek morate igrati kao da bi vam to mogla biti zadnja utakmica na Svjetskom prvenstvu."

Razlog loše atmosfere je poraz, a ne tučnjava

Međutim, atmosfera na momčadskom sastanku poslije utakmice s Marokom bila je "nezgodna", prema riječima supruge belgijskog reprezentativca Driesa Mertensa, koje prenosi britanski Mirror.

"Bilo je vrlo nezgodno. Igrači su, logično, još bili razočarani", rekla je Kat Kerkhofs u podcastu Midmid Mondial o okupljanju ekipe uz roštilj u hotelu nekoliko sati poslije utakmice. Ipak, kaže kako je razlog takve atmosfere bio poraz, a ne navodna tučnjava Jana Vertonghena i Edena Hazarda.

'Svi su super dragi jedni prema drugima'

"Bilo mi je čudno čitati da ima tenzija među njima. Idućeg jutra svi su se međusobno pozdravili i izljubili, kao što inače rade. Mislim da su svi super dragi jedni prema drugima", rekla je Mertensova supruga.

Belgijski igrači priznali su da su u svlačionici vikali, ali da je to bio dobar razgovor u kojem su si rekli sve što su imali te krenuli dalje. Thibaut Courtois rekao je da će onoga tko je proširio glasine o tučnjavi izbaciti iz reprezentacije.