Belgijska nogometna reprezentacija u utorak je održala pressicu na SP-u u Katru povodom medijskih napisa o sukobu, kaosu i tučnjavu u svlačionici nakon poraza od Maroka, kao i uoči utakmice s Hrvatskom u četvrtak, ključnom za ambicije Belgijaca na turniru.

Thibaut Courtois je izašao pred novinare i objasnio sve što se dogodilo:

"Uvijek igraj kao da ti je posljednja utakmica Svjetskog prvenstva, to je poanta. Nitko ne zna kome će ovo SP od nas biti zadnje. To bi svima trebao biti dodatni motiv jer ne znate što će se dogoditi u budućnosti. Uvijek morate igrati kao da bi vam to mogla biti zadnja utakmica na Svjetskom prvenstvu".

Belgijski mediji pišu drugačije...

Kasnije je objašnjavao da u svlačionici Belgije nema problema. Ipak, belgijski medij RTL Info piše kako je situacija u reprezentaciji - katastrofalna.

Spomenuti izvor ističe kako Thibaut Courtois ne razgovara s Kevinom De Bruyneom. Njihova svađa datira iz davnih dana, kada je vratar Reala preoteo De Bruyneu djevojku. Navodno su u velikoj svađi Eden Hazard i Leandro Trossard te Romelu Lukaku i Michy Batshuayi. Navodno ni jedan od njih ne priča s drugim spomenutim igračem… Ipak, Courtois tvrdi:

"Ništa se nije dogodilo u svlačionici Belgije, niti je bilo tučnjave, sukoba i kaos. Bio sam prvi u svlačionici. Bio sam ljut. Bio sam tamo 20 minuta i ništa se nije dogodilo, stvarni ništa. Trener je progovorio na trenutak i to je bilo sve. Problem je što ima previše laži. I s društvenim mrežama koje idu od jedan drugome. I tako se ispričala priča koje nije bilo. Ako nađemo izdajicu, taj neće više igrati za reprezentaciju Belgije".