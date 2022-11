Nogometaši Portugala otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu u skupini H pobjedom protiv Gane 3-2 (0-0), a ujedno je na tom ogledu Cristiano Ronaldo postao rekorder svjetskih prvenstava.

Najbolji strijelac Portugala svih vremena zabio je prvi gol na susretu te je time postao prvi nogometaš u povijesti koji je postigao barem pogodak na pet različitih svjetskih prvenstava. U 73. minuti Gana je izjednačila na 1-1 golom Andre Ajewa, dok su Portugalu prve bodove osigurali Joao Felix i Rafael Leao pogocima u 78. i 80. minuti. Do kraja je u 89. Bukari smanjio na 2-3, a debelo u sudačkoj nadoknadi Gana je mogla čak doći do 3-3, no Portugal se sretno spasio i na kraju upisao startnu pobjedu.

"Bio je ti prekrasan trenutak, moje peto svjetsko prvenstvo. Pobijedili smo. Dobro smo počeli. Ovo je vrlo važna pobjeda. Znamo da je na ovakvim natjecanjima prva utakmica fundamentalna. Sve ostalo je nevažno,", izjavio je nakon susreta rekorder Ronaldo.

A snimka koja upravo kruži društvenim mrežama te je postala viralna u potpinosti je zbunio navijače. U jednom je trenutku utakmice, naime, zavukao ruku u hlačice, nešto izvukao iz njih i to pojeo što je izazvalo buru reakcija. Naravno, odmah je podsjetio na eskapade bivšeg njemačkog izbornika Joachima Löwa.

"Očito u gaćicama drži grickalice, nema tu ništa čudno", "Vidi se da jako osjeti da je odnedavno nezaposlen", "Što to radi Ronaldo?", komentari su na koje se može naletjeti.

Ronaldov potez možete pogledati ovdje.