U srijedu 30. studenog na Svjetskom prvenstvu igraju se utakmice trećeg kola u skupinama C i D. S obzirom na to da se radi o posljednjem kolu u tim skupinama, obje utakmice grupe C i D igrat će se u isto vrijeme.

Od 16 sati igrat će se susreti skupine D. U toj skupini Francuska je već potvrdila odlazak u osminu finala, a za nju će se još boriti Danska, Tunis i Australija. Parovi su: Australija - Danska te Tunis - Francuska. Trenutno je prva u skupini Francuska sa šest bodova, Danska s tri boda te Australija i Tunis s jednim bodom.

Od 20 sati igraju se utakmice skupine C. Saudijska Arabija će protiv Meksika tražiti senzaciju i prolaz, dok će Poljaci protiv Argentine loviti prvo mjesto. Poljska je prva u skupini s četiri boda, druga je Argentina s tri boda, Saudijska Arabija je treća s tri boda, a posljednji je Meksiko s jednim bodom.