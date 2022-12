Nogometaši Hrvatske neće drugi put u nizu igrati u finalu svjetskog prvenstva, u polufinalnom dvoboju u Lusailu Argentina je pobijedila s uvjerljivih 3-0 (2-0).

Julian Alvarez je postigao pogotke u 39. i 69. minuti, dok je Lionel Messi bio strijelac u 34. iz jedanaesterca.

Utakmicu je pak na svoj način prokomentirao bivši srpski napadač Rade Bogdanović. On, je, inače, posljednjih tjedan dosta iznenadio svojim komentarima koji su dosta odjeknule.

Pokazali respekt

"Utakmica je išla u tom pravcu, prvih 25-30 minuta, Hrvati su ušli s respektom prema Argentini. Kod tog trećeg gola, da tu nije bio Messi, Gvardiol bi ga odnio, ali je imao - respekt. Ipak, ovo je utakmica u kojoj su svi bili pobjednici. Argentinci su ušli u finale, a imamo i Hrvatsku u polufinalu i kapa dolje za sve što su napravili. Tim je izvukao maksimum iz svog tima. S obzirom na to da nemaju napadača kao mi, ali su sve ostalo odlično iskoristili sve svoje igrače. Svaka im čast", rekao je Bogdanović.

Nije kritizirao odluke izbornika Dalića, nego tvrdi da pokazao je svoju čvrstu ruku.

"Već je pukla igra ranije i Dalić je vukao poteze koje je morao. Teško je vaditi se protiv Argentine. Ali isto tako, i na drugoj strani se vidjela čvrsta ruka trenera - kada treba spustiti tempo, kada treba dijagonala... ali i da imaju čarobnjaka. Luka Modrić je postao besmrtan na ovim prostorima. Vidjelo se da je Hrvatska iscrpljena, ali opet, poslije utakmice protiv Brazila, Dalić je rekao mrtav hladan, "Petković je postigao gol, ali je igrao jako loše". Jeste dao pobjednički gol, ali je izgubio sedam lopti kada je trebalo da se zagradi i da je sačuva i trener se nije libio i evo ga na klupi večeras", rekao je Bogdanović.

Za kraj je prokomentirao Lea Messija.

"Moram istaknuti jedno - ozbiljnost i posvećenost Lea Messija. Kako je on do sada pucao penale? S pola snage! A sada je prišao lopti, pogledao Livakovića i pogledom mu rekao "vidi mali, da ti i mene ne bi osramotio večeras..." tukao kako je tukao, e zato je igračina. To je posvećenost i ozbiljnost. Zato je velika igračina", zaključio je Bogdanović.