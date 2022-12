Većina igrača hrvatske reprezentacije nije bila raspoložena za razgovor nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Katru.

Jedan od rijetkih koji je stao pred novinare bio je kapetan Luka Modrić.

"Nažalost, dogodio se poraz. Nismo htjeli izgubiti, ali moramo čestitati protivniku. Zaslužili su biti u finalu kada se pogleda cijela utakmica. Bili su bolji, iako je sada teško komentirati utakmicu i reći nešto pametno ovako vruć. Nažalost, nismo u finalu. Imamo utakmicu za treće mjesto i treba se dobro rekuperirati, prije svega mentalno i pokušati osvojiti broncu," kazao je Modrić.

Veznjak Real Madrida smatra kako je susret prelomio kazneni udarac.

"Prvi gol nije bio bio jedanaesterac. U akciji prije toga trebao je biti korner za nas. Nakon toga sudi nepostojeći jedanaesterac, to je prelomilo utakmicu. Jer do tada smo igrali OK. Nedostajalo nam je malo više prema naprijed da budemo opasniji, ali nismo imali problema to tog jedanaesterca. Takav penal se ne može suditi u ovakvoj utakmici. Opet se sudio i to me žalosti. Nakon toga je došao drugi gol gdje su imali sreće s odbijanju lopte. Nakon toga se bilo teško vratiti."

Hrvatskoj sada u subotu slijedi dvoboj za broncu.

"U subotu imamo veliku utakmicu, bilo bi jako važno da osvojimo treće mjesto nakon svega što smo ovdje napravili. Borili smo se, bila bi šteta da ispustimo to treće mjesto. Moramo se skupiti i dobro odmoriti i pripremiti se mentalno za tu utakmicu."

Luka je priznao kako su svi u svlačionici razočarani.

"Razočarano smo, išli smo utakmicu po utakmicu. Željeli smo biti u finalu, opet ponavljam ispred nas je još jedna važna utakmica," poručio je hrvatski kapetan.

Hrvatski junak dosadašnjeg dijela World Cupa Dominik Livaković samo je kratko dobacio.

"Sve te vidjeli, što ću vam kazati," reko je odgovorivši na pitanje je li bio kazneni udarac.

"Ma kakav jedanaesterac," rekao je utučeni Livaković.

"Dobro smo startalim no primili smo gol iz jedanaesterca, bio on ili ne bio. Nakon toga smo vrlo brzo primili i drugi gol, a protiv takve ekipe kao što je Argentina to si ne smiješ dozvoliti," dodao je Lovro Majer pa zaključio:

"Nismo pokazali puno, ali penal je porelomio utakmicu. Bili su bolji, sada se treba fokusirati na treće mjesto i uzeti tu medalju".