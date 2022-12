Nogometaši Hrvatske kao veliki pobjednici izašli su iz nove drame na svjetskom prvenstvu, u četvrtfinalu je Hrvatska pobijedila Brazil nakon jedanaesteraca 4-2 (1-1, 0-0).

Nakon 0-0 u 90 minuta poveo je Brazil pogotkom Neymara u nadoknadi prvog produžetka. No, Hrvatska je izjednačila u 117. minuti nakon akcije asistenta Oršića i strijelca Petkovića, dok je potom Hrvatska slavila, još jednom, nakon jedanaesteraca.

U njima su svi hrvatski pucači bili precizni (Vlašić, Majer, Modrić i Oršić), Livaković je obranio Rodrygu, dok je Marquinhos pogodio vratnicu.

U polufinalu će Hrvatska, u utorak s početkom u 20 sati, igrati protiv pobjednika dvoboja Nizozemske i Argentine.

A dan nakon utakmice konačno se oglaiso Neymar.

"Psihički sam uništen. Ovo je svakako bio poraz koji me najviše zabolio, poraz zbog kojeg sam 10 minuta bio paraliziran i odmah nakon non-stop sam plakao. Boljet će još dugo, nažalost. Borili smo se do kraja, za to sam ponosan. Zato sam ponosan na svoje suigrače, trud i predanost nisu nedostajali", napisao je na Instagramu.