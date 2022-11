Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i aktualni trener engleskog drugoligaša Watforda Slaven Bilić dao je intervju lokalnom mediju Watford Observeru u koejmu je govorio o nastupu Hrvatske na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Kataru i istaknuo da Vatreni niti na jednom velikom natjecanju nisu među glavnim favoritima, ali da protiv njih nitko ne voli igrati.

"Hrvatska ni na jednom turniru nikad nije među favoritima. Mediji i stručnjaci uvijek rezerviraju mjesta favorita za velike nacije. OK, ali nitko ne voli igrati protiv Hrvatske. Imamo s jedne strane vrlo iskusne igrače, a i niz mladih momaka, koji nisu tu da samo popune broj, već mogu biti i glavni protagonisti", rekao je Bilić pa progovorio o veznim redu naše reprezentacije, koji smatra ključnim za potencijalni uspjeh:

"Niti jedan vezni red nije bolji od onoga koji mi imamo: Brozovića, Kovačića i Modrića. Nitko nema nešto slično, a tu je i Ivan Perišić. Možemo stići daleko, a najveća kvaliteta hrvatske reprezentacije – to znam jer sam igrao i nakon toga vodio Hrvatsku šest godina, je u tome što se radi o nevjerojatnoj grupi ljudi. Oni su prijatelji, ne razgovaraju samo kad se sretnu, razgovaraju stalno. Vole provoditi vrijeme zajedno.U reprezentacijama inače neki igrači nakon što su tri tjedna zajedno dosade jedni drugima, ali ovi momci žele godinama biti jedni s drugima."

''Svaki put kad igramo na velikom turniru, očekivanja u Hrvatskoj su velika. Nekad je to realno, a ponekad nije. No, sada odlazimo tamo puni samopouzdanja. Nedavno smo se kvalificirali i za 'final four' Lige nacija, momci su samouvjereni, ali i ponizni. Svi elementi za dobar rezultat su tu", zaključuje Bilić.

