Bivši hrvatski izbornik i sadašnji trener engleskog drugoligaša Watforda, Slaven Bilić, dao je intervju za The Athleticu kojemu je govorio o uspjesima Vatrenih na posljednja dva SP-a, ali i otkrio neke probleme koje muče momčad Zlatka Dalića.

"Bio je jako ponosan trenutak kada smo pobijedili Brazil. Nakon polufinala i bronce 1998. ljudi su govorili – nikada više, nema šanse, a onda se dogodila Rusija, gdje smo stigli do finala pa su ljudi opet rekli – to je to, nema nakon ovoga. Pa sada treći put? Nevjerojatno. Ne znam koliko je reprezentacija bilo na dva polufinala SP-a u nizu, pri tome mislim i na velike države", rekao je Bilić na početku i nastavio:

"Kako smo uspjeli? Očito smo talentirani, ali ima nešto još nešto puno važnije. Fizički i mentalno smo dobri i odlični smo u momčadskim sportovima. Košarka, rukomet, vaterpolo… U njima smo isto jedni od najboljih na svijetu. Kada se radi o suigraču, pomoći jednog drugom, kada je riječ o grupi, a ne individualcu, imamo zajedništvo i složnost."

Osvrnuo se u nastavku 'Nane' i na najveći problem ove reprezentacije - to što nema pravoga napadača.

"Jednostavno nemamo napadača. Jedan igra za Dinamo, jedan za Hajduk, jedan za Osasunu, a četvrti je Kramarić koji je više kao drugi napadač. Daliću su prigovarali neki kada nas je vodio u Rusiji da je uspio zbog generacije, zbog Modrića, igrača. Na kraju dana je uvijek do igrača, ali oni moraju vjerovati. A to što je sada Dalić opet uspio, nema dovoljno riječi kojima bi se to opisalo. Dalić donosi smirenost, vjeru, nije glasan i jako je pametan. On donosi tu mješavinu između energije i smirenosti", poručio je Bilić.