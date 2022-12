Velika je stvar da na dva svjetska prvenstva zaredom ulazimo među četiri reprezentacije na svijetu, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić uoči polufinala Svjetskog prvenstva protiv Argentine koje je na rasporedu 13. prosinca na stadionu Lusail.

"Ušli smo među četiri reprezentacije što je sjajan uspjeh za Hrvatsku, velika je stvar da na dva SP-a zaredom ulazimo među četiri reprezentacije na svijetu. Igramo protiv velike Argentine, koja ima veliki motiv, ali i veći pritisak. Optimist sam, analizirali smo ih, znamo kako igraju. Vjerujem našim igračima, pokazali smo karakter, bez toga niti ne bi ušli u polufinale", kazao je Dalić.

Izbornik je poručio kako se nećemo prilagođavati Argentini, već igrati svoju igru.

"Nećemo se prilagođavati, igrat ćemo svoju igru. Dosta smo se potrošili, ali u polufinalu smo. Uopće ne razgovaramo o tome, imamo snage, imamo energije, to nije upitno. Znamo da ćemo dati sve od sebe, imamo dobru situaciju u momčadi, nemamo velikih problema, svi su zdravi i spremni".

Hrvatska je i na posljednjem World Cupu igrala protiv Argentine, ali u skupini. "Vatreni" su u velikoj utakmici u Nižnjem Novgorodu pobijedili sa 3-0.

"Ovo je nova utakmica, drugačija od one 2018. Tada se igralo u skupini, nije bila odlučujuća. Igrali smo jako dobro, bili smo kompaktni, borbeni i čvrsti. Takvi ćemo biti i sutra. Sutra je velika utakmica za oba sastava, ulog je veliki, ulazak u finale. Sutra nema štednje niti kalkulacije".

Nekorektni Leo

Nakon prošle utakmice Hrvatske i Argentine, 2018. u rusiji, kapetan i najveće argentnska zvijezda, Leo Messi napustio je teren jako razočaran, bez da je čestitao protivnicima, a novinar su sada Dalića pitali kako komentira taj njegov potez i jeli pripremio igrače za moguće provokacije.

"Bila su velika očekivanja Argentine, to se dogodi. To je normalno u životu. Ne treba se vraćati. Nisam ja nikome ništa zamjerio, netko reagira ovako, netko ovako. Gledali smo utakmicu protiv Nizozemske, bila je žustra. Bilo je puno nenogometnih natjecanja, a to ne želimo. Nadam se da će sudac imati stvari u svojim rukama", poručio je Dalić.