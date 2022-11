IZA KULISE / Samo je jedan pravi šef SP-a i svi mu se klanjaju: Daily Mail tvrdi; 'Otvaranje je bilo debakl'

Trenutak kad se šef FIFA-e pojavio pred katarskim emirom Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thanijem rekao je sve i zorno prikazuje što ovo SP znači. Dakle, Infantino se pred svima srdačno pozdravio i naklonio Katarskom emiru, koji je na kraju krajeva i dao blagoslov za ovaj SP. Međutim, iza kulise katarskih novčanica, odnosno naftnih polja koja se oplođuju nevjerojatnom brzinom, stoji i ona neka druga strana. Naime, britanski tabloid Daily Mail javlja kako je ovo najkontroverznije SP u nogometu ikad i kako nije baš započeo onako kako su organizatori željeli, jer je dosta sjedalica zjapilo prazno na tribinama... "Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru 2022. započelo je danas spektakularnom ceremonijom otvaranja bez problema, pred prepunim stadionom navijača. Ali stvari su počele nesigurno u nedjelju jer su domaćini izgubili svoju uvodnu utakmicu, tisuće mjesta ostale su prazne, a redovi su nastavljeni oko raznih pitanja koja su se pojavila uoči početka 'najkontroverznijeg' turnira ikada. Čak je i veliki početak Svjetskog prvenstva bio pomalo neuspješan, jer je sudac odlučio da ne želi čekati da publika završi odbrojavanje do nule i zasvirao je dvije sekunde ranije. Osramoćeni glumac Morgan Freeman nastupio je na ceremoniji pred tisućama praznih sjedala, koja nije prikazana u Ujedinjenom Kraljevstvu jer je BBC umjesto toga odlučio prikazati izvještaj o stanju ljudskih prava u zemlji, podižući optužbe za licemjerje. Bio je to debakl u uvodu", stoji u pisanju Engleza. Svjetsko nogometno prvenstvo, koje je bilo opterećeno kontroverzama oko odnosa te bliskoistočne zemlje prema stranim radnicima, LGBT+ pravima i društvenim ograničenjima, Katarci su vidjeli kao način lakiranja svoje slike na svjetskoj sceni, odnosno poliranje kontroverzi oko svojih pravila u zemlji koja su dosta konzervativna. Nacija je jasno odbacila optužbe za zlostavljanje radnika i diskriminaciju, ali to nije zaustavilo BBC-jevo izvještavanje, predvođeno Garyjem Linekerom, uključujući unaprijed pripremljeno izvješće o upitnom stanju ljudskih prava u Kataru i kontroverzi oko turnira, umjesto prikazivanja otvaranja ceremonija. BBC je svojim potezom u nedjelju naljutio milijune Britanaca koji su htjeli gledati Morgana Freemana, kojeg se u tekstu navodi sramotnim glumcem... "Slijedi optužbe o lažnim 'obožavateljima' koje katarski režim angažira kako bi podigao publiku podržavajući razne nacije, što zemlja oštro poriče. U neugodnom trenutku za organizatore FIFA-e bili su prisiljeni dopustiti zabranu prodaje alkohola na utakmicama nakon što je katarska kraljevska obitelj izvršila pritisak na tijelo zbog stroge zabrane pijenja u javnosti u zemlji. FIFA je prethodno Budweiseru naplatila prijavljenih 63 milijuna funti za sponzorski ugovor koji im je dao pivski monopol na turniru - ali velik dio toga sada bi mogao propasti zbog promjene pravila u zadnji čas. Došlo je samo 48 sati prije početka turnira i ostavilo je navijače izbezumljene, optužujući zemlju domaćina da je 'uništila' Svjetsko prvenstvo prije nego što je i počelo. Navijači sada mogu kupiti alkohol samo u odabranim hotelima i barovima FIFA-ine navijačke zone, ali ovdje se mogu kupiti samo četiri krigle po skupoj cijeni od 12,50 funti (108.10 kuna". U subotu je nesigurni početak turnira spriječio šef FIFA-e Gianni Infantino koji je održao burnu i bizarnu konferenciju za novinare na kojoj je osudio kritičare zemlje domaćina. Tvrdio je da se osjeća kao 'žena', 'radnik migrant', 'gej', 'Katarac', 'Azijat' i raznim drugim identitetima, što je izazvalo burne reakcije na internetu s obzirom na fokus na prava žena i manjina. grupe u zemlji. U međuvremenu je večerašnja ceremonija doživjela žestoke reakcije zbog umiješanosti Freemana, kojeg je osam glumaca i osam svjedoka optužilo za seksualno uznemiravanje i neprimjereno ponašanje na setu.