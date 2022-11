Nogometaši Portugala otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu u skupini H pobjedom protiv Gane 3:2, a ujedno je na tom ogledu Cristiano Ronaldo postao rekorder svjetskih prvenstava.

Najbolji strijelac Portugala svih vremena zabio je prvi gol na susretu te je time postao prvi nogometaš u povijesti koji je postigao barem pogodak na pet različitih svjetskih prvenstava.

Portugalac je zabijao 2006., 2010., 2014., 2018. i 2022. Iza njega su ostali Lionel Messi, Miroslav Klose, Pele i Uwe Seeler, koji su zabijali na četiri različita svjetska prvenstva.

Moglo je biti i 3:3 na kraju...

U 73. minuti Gana je izjednačila na 1:1 golom Andre Ajewa, dok su Portugalu prve bodove osigurali Joao Felix i Rafael Leao pogocima u 78. i 80. minuti. Do kraja je u 89. Bukari smanjio na 2:3, a debelo u sudačkoj nadoknadi Gana je mogla čak doći do 3:3, no Portugal se sretno spasio i na kraju upisao startnu pobjedu.