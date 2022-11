Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki u razgovoru za srpski Mondo govorio je o svjetskom prvenstvu u Kataru, koje je počelo u nedjelju.

Prosinečki je, podsjetimo, dijete zagrebačkog Dinama, ali slavu je stekao u dresu beogradske Crvene zvezde, koju je i vodio kao trener, pa je srpske novinare naviše zanimalo kako procjenjuje izglede Hrvatske i Srbije na Mundijalu.

Na početku su Prosinečkog pitali za Vatrene, koji će u Kataru braniti srebro osvojeno na SP-u u Rusiji prije četiri godine.

"Vrlo teško se to može ponoviti, ali Hrvatska ima jednu dobru reprezentaciju, mogu reći solidnu ekipu s dobrim, mlađim igračima. Ipak sve ovisi o tome kakav će biti Luka (Modrić), koji je vođa ove momčadi. Hrvatska će proći grupu, a poslije je sve moguće. Riječ je o momčadi koja zna i dobro igra, pa se rezultatski gledano, nikad ne zna s Hrvatskom. Imaju kvalitetu, u pitanju je spoj mladih i iskusnijih igrača, tako da neka Hrvatska prvo prođe grupnu fazu, a onda može biti svašta. Da ponovi Rusiju - teško, ali to može biti vrlo zanimljivo prvenstvo za Hrvatsku", rekao je Prosinečki.

U nastavku je govorio o srpskoj reprezentaciji, koja prvu utakmicu igra protiv jednog od najvećih favorita za osvajanje svjetskog zlata, reprezentacije Brazila.

"Srbija je dugo imala problema, nije se uspijevala kvalificirati na velika natjecanja, a i kad bi to uspjela nije prolazila prvi krug. Mislim da je Piksi (Stojković, srpski izbornik op.a.) napravio dobru atmosferu, ulio je ekipi samopouzdanje. I do sada su pojedinačno bili dobri, a sada i kolektivno. Piksi je to donio, bit će im teško, ali vjerujem da će biti drugi u grupi iza Brazila, koji je po meni prvi favorit za titulu prvaka. Generalno, mislim da mogu biti jako dobri. Pojedinačno su jako dobri, izbornik im je dao drskost kakvu je i on imao kao igrač tako da sad izgledaju jako, jako dobro. Manje-više isto kao i Hrvatska nakon eventualnog prolaska grupe. Srbija je pobijedila u Portugalu, pa nedavno bez problema Norvešku s jednim Erlingom Haalandom u Ligi nacija. To je jedna sasvim druga reprezentacija nego prije kada su imali dobre pojedince, ali nikad dobar kolektiv. Piksi je to sve posložio i izgledaju jako dobro. Sve je moguće", poručio je.