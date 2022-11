Nakon što je mnoge iznenadila činjenica da je na utakmici Engleske i Irana prvo poluvrijeme produženo za 14 minuta, a drugo za 10, kao i to da je drugo poluvrijeme utakmice između Senegala i Nizozemske produženo je za osam minuta, svi se pitaju što se događa s nadoknadama na SP-u.

Kako se čini, ostvarile su se najavelegendarnog talijanskog djelitelja pravde, Pierluigija Colline. Jedan je od najpoznatijih sudaca ikad, a danas šef sudačke organizacije unutar Fife, već je u travnju najavio promjene koje su, izgleda, stupile na snagu u Kataru.

"Danas je prihvaćeno da je dobro kada utakmica ima oko 60 minuta efektivne igre. Mi u Fifi ćemo sucima za Svjetsko prvenstvo sugerirati kako da nadoknade izgubljeno vrijeme, ali za postignute golove. Ako se u jednom poluvremenu daju tri gola, prosječno slavlje traje minutu i pol, odnosno pet minuta slavlja i pet minuta u kojima se ne igra nogomet. Ako želimo biti precizniji, morat ćemo se pripremiti za vremensku nadoknadu i od po devet, deset minuta", rekao je svojevremeno Collina.

Navijači to plaćaju

"Ako pogledate statistiku, vidjet ćete da neke momčadi igraju efektivno 52 minute, druge 43 minute, a treće 58 minuta. Ako se sve zbroji tijekom jedne ligaške sezone, razlike postaju velike. Druga stvar koju treba uzeti u obzir je da navijači i na stadionu i u blizini TV ekrana svojim novcem plaćaju gledanje nogometne utakmice od 90 minuta, ali ponekad vide po 44-45 minuta igre. Pola cijene karte ide na vrijeme neaktivnosti. Većina vremena se troši na izvođenje auta ili gol-aut", analizirao je Collina prije nekoliko mjeseci i najavio promjene:

"Te stvari su jako važne za nogomet, ali osam ili devet minuta izgubljenih za izvođenje auta i još toliko za gol-aut. Zato je prije 30 godina donesena odluka da igrač ne može namjerno nogom vratiti loptu golmanu da je on uzme u ruke. Jer stvarno nema ničeg spektakularnog u lopti u rukama golmana. A i tada se mislilo da ’nogomet više nikad neće biti isti’. A to je pravilo dovelo do toga da je nogomet postao zanimljiviji. I sad ćemo napraviti nešto slično..."