Dva dana prije utakmice između Hrvatske i Maroka na Svjetskom prvenstvu u Kataru na Tik Toku osvanuo je video koji dosta toga govori koliku će podršku Afrikanci imati. Zaustavila se jedna skupina njih i gromoglasno navijala, dok je nekolicina hrvatskih navijača sjedila u obližnjem kafiću i sve to promatrala. Zanimljivo, korisnik Tik Toka koji je objavio ovaj video kao da se malo narugao navijačima s obzirom na to da je 'uperio prstom u njih'.

Nogometna reprezentacija Maroka, inače, do sada je pet puta sudjelovala na Svjetskim prvenstvima, no tek jednom je prošla skupinu i to 1986. kada je ispala u osmini finala.

U 16 odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima Maroko je upisao tek dvije pobjede, pet remija i devet poraza.

Četiri puta je zapeo u skupini (2018, 1998, 1994, 1970), dok je na SP-u u Meksiku 1986. stigao do osmine finala izgubivši od Njemačke.

No, marokanska javnost i novinari uvjereni su kako je došao trenutak za pravi rezultat i "Lavovi Atlasa" stigli su u Dohu s velikim ambicijama.

Prva prepreka na tom putu bit će im svjetski doprvak Hrvatska.

"Bit će teška i neizvjesna utakmica. Na papiru i po Fifinom rankingu, Hrvatska je u prednosti, ali na terenu će to biti drugačije. Bit će to za Hrvatsku izazovna utakmica. Mogla bi to biti utakmica u kojoj će odlučivati trenerski potezi," kazao nam je Idriss Tazarni, novinar jednog od najpoznatijih marokanskih portala (al3omk.com).

"Maroko ima odličnu momčad i kvalitetne igrače kao što su Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui. Naša će reprezentacija imati i veliku prednost na tribinama. Očekujem možda i više od 10.000 naših navijača. Marokanaca ima jako puno u Kataru, a mnogo ih dolazi i iz domovine. Bit će to sasvim sigurno domaćinska atmosfera i dodatan poticaj za naše igrače," dodao je.

"Svjetsko prvenstvo izvlači najbolje iz igrača. Imat ćemo i fantastičnu potporu s tribina što bi moglo biti vrlo važno. Zbog toga sam optimist. Bitno je da ne izgubimo u prvom susretu protiv Hrvatske. Neće biti lako, no uvjeren sam kako ćemo dohvatiti drugi krug. Možemo biti jedno od iznenađenja turnira," zaključio je.