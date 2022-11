GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN / 'Rat' Brazilki i Srpkinja na Lusailu: Južnoamerikanke dominiraju u jednom, ali i naše 'komšinice' imaju svoje adute

Brazil i Srbija na Lusailu upravo igraju prvu utakmicu na Mundijalu u Kataru. No, na tribinama se vodi pravi mali rat navijačica. Naime, fotoreporter Profimedije uhvatio je svojom kamerom veliki broj pripadnica ljepšeg i nježnijeg spola. Brazilke dominiraju brojkom, općenito simpatizera Brazila ima više, ali Srpkinje se ne daju.