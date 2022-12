Hrvatska nogometna reprezentacija se danas od 16 sati bori za broncu protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu.

Prema posljednjim najavama, Maroko bi mogao igrati u domaćinskoj atmosferi, prema nekim predviđanjima s tribina bi ih moglo bodriti više od 30 tisuća navijača.

Nogometna reprezentacija Maroka do Katara je pet puta sudjelovala na Svjetskim prvenstvima, no tek jednom je prošla skupinu i to 1986. kada je ispala u osmini finala. U Kataru su napravili čudo i postali prva afrička ekipa koja je došla do polufinala.

Najveće zvijezde

U 22 odigrane utakmica na svjetskim prvenstvima Maroko je upisao pet pobjeda, sedam remija i deset poraza. Četiri puta je zapeo u skupini (2018., 1998., 1994., 1970.), dok je na SP-u u Meksiku 1986. stigao do osmine finala izgubivši od Njemačke.

Njihove najveće zvijezde su desni bek francuskog PSG-a Achraf Hakimi, defenzivac Bayerna Noussair Mazraoui i veznjak engleskog Chelseaja Hakim Ziyech. Prema specijaliziranom portalu Transfermarkt, vrijednost cijele njihove reprezentacije iznosi 241 milijun eura, znatno manje od Hrvatske čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna.

No, iako su Vatreni osjetno "skuplji", za njih ne igra najskuplji igrač koji će istrčati na teren. Najskuplji je, naime, marokanski branič Hakimi, čija se vrijednost procjenjuje na 65 milijuna eura. Najskuplji Hrvat je Joško Gvardiol čija se vrijednost procjenjuje na 60 milijuna, pet milijuna manje od Hakimija.