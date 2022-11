Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu (11 sati) će na stadionu Al Bayt u Al Khoru protiv Maroka igrati prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu.

Analizirali smo ih, sjajna su ekipa, dobro su posloženi. Imaju odlične pojedince na svim pozicijama. Ne želim komentirati njihovu odluku o promjeni izbornika. Halilhodžić je odličan stručnjak, ali to je njihova stvar."

Velika podrška s tribina

Prema posljednjim najavama Maroko bi mogao igrati u domaćinskoj atmosferi, prema nekim predviđanjima s tribina bi ih moglo bodriti preko deset tisuće navijača.

"Znam da će biti posebno motivirani i da će imati puno navijača. Oprezni smo i puni respekta. Moramo biti na maksimalnom nivou."

Nogometna reprezentacija Maroka do sada je pet puta sudjelovala na Svjetskim prvenstvima, no tek jednom je prošla skupinu i to 1986. kada je ispala u osmini finala.

Velike ambicije

U 16 odigranih utakmica na svjetskim prvenstvima Maroko je upisao tek dvije pobjede, pet remija i devet poraza.

Četiri puta je zapeo u skupini (2018, 1998, 1994, 1970), dok je na SP-u u Meksiku 1986. stigao do osmine finala izgubivši od Njemačke.

No, marokanska javnost i novinari uvjereni su kako je došao trenutak za pravi rezultat i "Lavovi Atlasa" stigli su u Dohu s velikim ambicijama.

Marokanci su u izvrsnoj formi. U posljednjih pet utakmica upisali su četiri pobjede i jedan neodlučeni rezultat, s gol razlikom 9-1.

Zvijezde igraju za velikane

Njihove najveće zvijezde su desni bek francuskog PSG-a Achraf Hakimi, defenzivac Bayerna Noussair Mazraoui i veznjak engleskog Chelseaja Hakim Ziyech.

Prema specijaliziranom portalu Transfermarkt vrijednost cijele njihove reprezentacije iznosi 241 milijun eura, znatno manje od Hrvatske čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna.

No, iako su Vatreni osjetno "skuplji", za njih ne igra najskuplji igrač koji će istrčati na teren. Najskuplji je, naime, marokanski branič Hakimi, čija se vrijednost procjenjuje na 65 milijuna eura. Najskuplji Hrvat je Joško Gvardiol čija se vrijednos prcjenjuje na 60 milijuna, pet milijuna manje od Hakimija.