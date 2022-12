Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 16 sati igraju utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Japana. Japanci su vjerojatno najveće iznenađenje turnira nakon što su osvojili skupinu u kojoj su bili Španjolci i Nijemci.

I Španjolce i Nijemce su svladali s 2:1, dok su jedini poraz upisali protiv Kostarike. Hrvatska je pak bila druga u skupini s Belgijom, Marokom i Kanadom.

FIFA je sada objavila imena sudaca za utakmicu Vatrenih i Japana. Glavni sudac susreta bit će Ismail Elfath.

Mala greškica...

To je komentiralo i popularno Oko sokolovo, HRT-ov stručnjak Mario Strahonja.

"Jučer je sjajno odradio posao, zato je nominiran za našu utakmicu. Sudio je i Brazil i Kamerun. Mislim da je to utakmica copy-paste za naše utakmice, trebao bi se dobro snaći. On zasad ima jednu mrljicu na ovom prvenstvu, a to je onaj penal na Ronaldu. Tu je pogrešno dosudio", poručio je.

Dodao je kako je Elfath sigurno odradio dobru analizu s Colinom te kako vjeruje da će dobro odraditi našu utakmicu. Podsjetimo, sporni penal dogodio se na susretu Gane i Portugala, kada su europski predstavnici slavili 3:2. Jedan od pogodaka pao je iz kaznenog udarca, kada je Ronaldo olako pao u duelu s Mohammedom Salisom.

"To je stvarno bila pogrešna odluka. Moj igrač je dotaknuo loptu. Ne znam zašto se VAR nije uključio. Neobjašnjivo. Sudac nam nije bio naklonjen", rekao je nakon susreta, sada već bivši izbornik Gane, Otto Addo.