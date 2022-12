Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak od 16 sati igra utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Japana. Vatreni će na Japan istrčati bez standardnog Borne Sose, koji ima virozu.

Iz tog su se razloga strani mediji raspisali o Borni Barišiću, koji bi trebao početi umjesto imenjaka Sose. Engleski Daily Star se raspisao o lijevom beku Glasgow Rangersa, ali su se najviše posvetili njegovom ocu, Stipi Barišiću, koje su prozvali zastrašujućim mafijašem.

Barišić još nije nastupio na Mundijalu u Kataru, a na to podsjećaju i Englezi.

'Svi ga se boje'

"Barišić je sve tri utakmice u skupini na ovom prvenstvu odgledao s klupe. Ako Dalić osjeća pritisak da mora staviti Barišića u igri u utakmicama koje dolaze bilo bi ga vrlo teško kriviti. Razlog za to je Barišićev otac Stipe za kojeg se vjeruje da je jedan od glavnih šefova mafijaškoga klana iz Čepina", piše Daily Star.

"Stipe Barišić brine se za karijeru svojeg sina kao što bi svaki otac, ali to je loša vijest za svakog trenera ili predsjednika kluba u kojem će Barišić igrati. To je najbolje na vlastitoj koži naučio Dinamov tadašnji šef Zdravko Mamić koji je u ljeto 2017. stopirao Barišićev transfer u Dinamo. Barišićev otac bio je bijesan zbog toga. Nakon što je javno kritizirao Dinamovu upravu jer je odbila transfer njegova sina, Zdravko Mamić propucan je na teritoriju Bosne i Hercegovine. Bio je to pokušaj atentata na Mamića, a o tome su pisali hrvatski mediji", pišu.

Dodali su i kako je Barišićev otac dobio kaznu od deset mjeseci zatvora zbog toga, što naravno nije istina. Stipe Barišić je dobio uvjetno deset mjeseci zbog nevezanog slučaja, dok napadači na Zdravka Mamića nisu nikada otkriveno.

Daily Star je svoju priču zaključio rečenicom da "Stipe nije tip kojem se treba zamjeriti".