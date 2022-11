Pedro González, poznatiji kao Pedri, 19-godišnji igrač Barcelone i reprezentacije Španjolske, oduševio je igrom na svojem prvom velikom natjecanju, Euru prošle godine. Mnogi su zapamtili njegov okršaj s Lukom Modrićem u osmini finala.

Španjolska je tada nakon produžetaka pobijedila 5:3, a izgleda kako bi se te reprezentacije mogle ponovno susresti, u prvoj nokaut-rundi SP-a. Skupine u kojoj su Hrvatska i Španjolska se križaju u osmini finala prvenstva u Kataru.

'Šef mi je rekao da moram isključiti Modrića'

Marca je zato u velikom intervjuu pitala Pedrija kako mu je na Euru bilo čuvati Modrića.

"Sjećaš li se sastanka prije utakmice s Hrvatskom, na kojem ti je izbornik Luis Enrique rekao da moraš čuvati Modrića?" glasilo je pitanje na koje je Pedri odgovorio:

"Došao sam na sastanak i šef mi je rekao da moram isključiti Modrića, stalno biti na njemu i ne dati mu da diše. Kada sam čuo to, rekao sam sebi: 'Pa, taj tip me nikako ne pušta na miru. Opet Modrić!' Dao sam sve od sebe da isključim Modrića iz igre. Luka je spektakularan igrač, kojeg je jako teško zaustaviti i trudio sam se to uraditi najbolje što mogu."

