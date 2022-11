Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Kataru igra protiv Kanade. Ključna je to utakmica za obje momčadi i o tom susretu mogao bi ovisiti njihov plasman u drugi krug. No, to je predmet brojnih kalkulacija.

A onog što u ovom susretu sigurno neće nedostajati to je motivacija.

Naime, kanadski izbornik John Herdman (47) izazvao je mnogo pažnje svojim istupom nakon poraza od Belgije (0-1), poručivši svojim igračima kako će u idućoj utakmici "sje… Hrvatsku".

"Rekao sam igračima kako pripadamo ovdje i kako ćemo u idućoj utakmici sje…Hrvatsku. Jednostavno je", poručio je Herdman čime je razbjesnio hrvatske navijače, a vjerujemo i dodatno motivirao Vatrene. O tom je nešto u četvrtak rekao izbornik Zlatko Dalić.

"Vidio sam, svatko od nas ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio, to je njegov pravo, nećemo se na to osvrtati. Moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad, moramo na terenu govoriti. To nas može samo motivirati, ne smijemo prihvatiti negativnu priču na terenu, nećemo se na to bazirati," poručio je Dalić.

Ali kao da kanadski izbornik nije dovoljno dolio ulja na vatru, njihovi navijači su se po TikToku dodatno potrudili motivirati Hrvatsku. Pogotovo kapetana Luku Modrića, s kojim se opako sprdaju i poručuju da se trebao umiroviti prije Kanade i da će ga sad oni umiroviti.

I sve uz zvuk pjesme ITD benda 'Lagano umirem'.