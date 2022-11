Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Kanadu 4-1 (2-1) u dvoboju drugog kola skupine F svjetskog prvenstva kojem je domaćin Katar.

Kanada je povela golom Alphonsa Daviesa već u drugoj minuti, ali je potom uslijedio preokret. Andrej Kramarić je zabio dva, u 36. i 70. minuti, a Marko Livaja jedan pogodak, u 44. minuti, za slavlje Hrvata. Sve je okončano golom Lovre Majera u 94. minuti.

Sasuli paljbu po Borjanima

A osim veličanstvene pobjede Vatrenih, poslije susreta najviše je pažnje privkle su uvrede hrvatskih navijača spram Milana Borjana i njegove supruge Snežane. Razlog zašto je vratar Crvene zvezde navukao tako negative reakcije Hrvata je, inače, njegov intervju iz travnja kada je izjavio da je rođen u Republici Srpskoj Krajini.

"Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao tko je od kuda . Ja ću se uvijek ponositi s mjestom svog rođenja. Kada sam se rodio 87'godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvijek ću se time dičiti. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu me voljeti, ali nikada ne mogu da mi promijene pripadnost i rodno mesto", poručio je svojevremeno ovaj Kninjanin.

Hrvatski navijači su mu to zapamtili pa je imao vatreni doček, a na tribinama su ga dočekali uvredljivim transparentima.

"Knin 95 - ništa ne bježi kao Borjan", poručili su na zastavi najvećeg proizvođača traktora John Deer.

Treba napomenuti, da je u kolonama u kolovozu te godine tzv. "Republiku Srpsku Krajinu" napustilo oko 200 tisuća Srba, među kojima i tada 7-godišnji Borjan.

Sam Borjan je nakon utakmice izjavio kako ne planira razgovarati s Kanadskim savezom oko poruka koje je dobio.

Naklonio se igračima

"Nema potrebe. Ovo ovdje su djeca koja ne znaju kako je bilo i to govori o njima. Gledam svoje dvorište, svoju obitelj. To su djeca koja ne znaju kako je biti u ratu", rekao je Milan Borjan nakon utakmice s Hrvatskom te se naklonio hrvatskim nogometašima zbog podrške koju su mu dali.

"Ponijeli su se kao gospoda", kazao je

Među njima je bio Bruno Petković.

"Bio sam dosta puta na meti protivničkih navijača tijekom karijere i to nije lijepo. To je tamna strana nogometa, ali prošli smo puno toga u karijeri", poručio je.

"Ja to nisam mogao čuti niti da sam htio. Nisam čuo stvarno ništa. To nije tema, ne želim to komentirati. Bitno da smo pobijedili. Što se tiče navijača i njihovih skandiranja, ne mogu ja tu ništa napraviti. Ne želim ulaziti u to'', rekao je pak Dejan Lovren za B92.

A osim Milana na meti navijača bila je i njegova supruga Snežana. Hrvati su imali transparent i za nju.

"Vruću Sneki pregazili neki, Oluja '95".

Ona je , također, dan nakon utakmice objavila poruke koje su dobivali i zaista su degutantne. O tome više možete pročitati ovdje.