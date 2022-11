'BOLESNI STE I ZADOJENI MRŽNJOM' / Sneki Borjan jutros je javno objavila poruke koje su ona i Milan dobili, kao i brojeve tih ljudi: 'Instagram ste nam blokirali s najstrašnijim uvredama...'

Supruga kanadskog golmana Milana Borjana, Srbina rodom iz hrvatskog kraljevskog grada Knina, zanosna Snežana Borjan, putem svog Instagram storyja objavila je jutros samo dio poruka i kontakata koje su dobili od hrvatskih navijača. Spominje se brojka od preko 2500, prema Milanovoj tvrdnji... "Čujem da ti je dragi kupio s*** nakon prodaje traktora iz Knina", "Hoće li Milan s traktorom do BG", "Nisam Livaja, ali znam i ja zabiti", samo su neke od poruka hrvatskih navijača koji su poslali poruke Sneki i Milanu. Kanađanin srpskih korijena privukao je veliku pažnju svojim izjavama o tom ponosnom kraljevskom hrvatskom gradu. On, naime, tvrdi i vjeruje da je rođen u Kninu u propaloj paradržavi Republici Srpskoj Krajini, a ne u Hrvatskoj i ne skriva svoje veliko domoljublje prema Srbiji. Upravo zbog svojih izjava Milan Borjan našao se na meti hrvatskih navijača, ali to ne bi smjelo biti opravdanje za prijeteće i uvredljive poruke bez obzira s čijeg telefona dolazile. "Ok, pobijedili ste, vrijeđali čitavu utakmicu, ali koja je poanta da ste nam izbacili brojeve na Facebooku, da zovete čitavu noć i šaljete poruke?! Instagram ste nam blokirali najstrašnijim uvredama. Koliko ste bolesni i zadojeni mržnjom!!! Svatko normalan bi slavio pobjedu, a vi živite i slavite mržnju", stoji u objavi Snežane Borjan.