BJEŽITE LJUDI, BJEŽITE IZ GRADA / Ovako je to moćno izgledalo na repki prije 24 godine, možda se neki i pronađu: Svi k'o jedan disali su za Vatrene, za naježiti se

Do početka SP-a u nogometu u Kataru ima još 9 dana. Svakim kasno jesenskim danom (s naglaskom na kasno jesenskim) uzbuđenje zbog skorašnjeg početka nastupa hrvatske nogometne reprezentacije, najpopularnijeg sportskog kolektiva u zemlji na Mundijalu. Za 12 dana, 23. prosinca, Vatreni otvaraju svoj nastup na turniru protiv Maroka. Po našem vremenu susret će se igrati u 11.00 ujutro. Prije 24 godine utakmice i prvenstvo su se igrali normalno, u lipnju i srpnju, od popodneva pa do kasno navečer. Tog ljeta Gospodnjeg 1998., na prvenstvu na kojem su Hrvati osvojili broncu i bili treći na svijetu, čitav hrvatski narod, svi navijači, ultrasi i simpatizeri, navijačke grupe ili tek simpatizeri s obitelji i "kazališna publika", svi su k'o jedan bili uz Vatrene na tom povijesnom pohodu. Danas na reprezentaciju nažalost ne idu 'tifosi', odnosno hrvatske navijačke grupe (barem ne organizirano, samo pojedinačno), tek Ultrasi iz Vinkovaca, pa reprezentacija ne uživa onu pravu navijačku podršku, ali ne sumnjamo da će i ostali "navijači" podržati našu reprezentaciju, kao što to uvijek rade, te da će u Kataru imati snažnu podršku s tribina, kao što je to bio slučaj u svim utakmicama koje je reprezentacija igrala diljem Europe, pa i svijeta. Nadamo se kako će im prioritet biti reprezentacija i uspjeh, a ne naslikavanje po Instagramima i društvenim mrežama. Pogledajte galeriju hrvatskih navijača u Francuskoj 1998. Tada su Boysi, Torcida, Armada, Funcuti, Ultrasi, Kohorta, Demoni, Tornado, White Stonesi, svi k'o jedan rame uz rame bodrili Hrvatsku.