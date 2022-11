BEZ CENZURE / Ovako izgleda Katar 3 dana prije početka SP-a: Zanosna crnka plijenila pažnju

Za tri dana u Kataru počinje SP u nogometu. Prva utakmica na turniru bit će između Katara i Ekvadora. Do 18. prosinca traje turnir i taj dio svijeta bit će u fokusu čitave planete. No, Bliski istok neki je drugi svijet u odnosu na Europu. U Kataru vladaju neka druga pravila, to je nekad bila pustinja u kojoj je nastao biser. Bliski istok je, tako, preko noći, u biti, postao Zapad. Svi koji budu pohodili ovo SP suočit će se s drugačijom kulturom i shvaćanjima, kao i podosta konzervativnim pravilima. Pogledajte galeriju Dohe i Katara tri dana prije početka Mundijala, dana 17. studenog 2022.