TOTALNI KAOS U DOHI / Organizacija je nikakva, tisuće ljudi gužvaju se na žegi bez vode; 'Nisu nas pustili, kažu da djeci neće biti lijepo'

Svjetsko nogometno prvenstvo počinje sutra utakmicom između Katara i Ekvadora na Al Bayt stadionu (17.00 po našem vremenu), a zadnjih dana putem medija dolaze informacije o lošoj organizaciji katarskih domaćina. Britanski tabloid Daily Mail javlja kako su tisuće navijača sa svih strana svijeta koji su stigli u Katar na paklenim vrućinama stajali satima u redu kako bi ušli u FIFA-in navijački park u Dohi. Park je trebao biti otvoren od 16 sati po lokalnom vremenu, ali navijači su se počeli okupljati ranije tijekom dana kako bi osigurali brz ulazak. Veliki redovi bili su formirani već u 15:30, a vrata su se otvorila na samo sat vremena, tako da je velik broj navijača ostao ispred ulaza i čekalo na +31. No, sve bi to još kako-tako bilo podnošljivo da je negdje u blizini bilo vode za kupiti, odnosno barem neka "česma", nešto gdje se ljudi mogu napiti. Jedna grupa meksičkih navijača izjavila je za Daily Mail na licu mjesta da su čekali više od dva sata da uđu unutra i da nisu imali vodu sa sobom. "Čekamo ovdje dva sata", kazao je jedan obožavatelj i dodao: "Ne možemo kupiti vodu, nismo je ponijeli sa sobom. Ne znamo kada ćemo ući unutra, osiguranje nam ne može ništa reći. Nadam se da ćemo uskoro moći ući." Postojala su dva reda s obje strane navijačkog parka, a jedno je područje na kraju zatvoreno, a stotine zaštitara raspoređeno je pokraj ulaza. Obitelj iz Sjedinjenih Država, koja je čekala gotovo 45 minuta, na kraju je napustila red jer im je rečeno da njihovo troje male djece neće pustiti unutra. 'Ne možemo unutra s djecom, kažu da im tamo neće biti lijepo', izjavila je majka. "Vjerojatno ćemo otići negdje drugdje na jedan od trgova." Najbliža stanica podzemne željeznice fan parku je Corniche, što znači da navijači koji žele otići moraju izdržati 15 minuta hoda do West Baya - bez fontana na putu. Navijači su početkom poslijepodneva bili dobro raspoloženi, a navijači iz Meksika, Argentine i Ekvadora pjevali su zajedno. Ali, ljudi su počeli biti frustrirani kada se vrata nisu otvorila u 16 sati, bez razloga za kašnjenje. Tako su organizatori briljirali u nekoliko navrata organizacijski proteklih dana, a Mundijal još nije niti započeo.