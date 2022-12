Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 16 sati igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na današnjoj je press konferenciji komentirao sutrašnji dvoboj, a novinari su pitali Luku Modrića je li opušten.

"Napravili smo jako veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje naslova, uvijek jest, ali po prikazanoj igri na ovom SP-u s pravom su u toj grupi. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Maksimum mogućnosti, odigrati najbolju utakmicu i onda imamo šanse. Da se zadovoljavamo što smo tu, definitivno ne. Znamo da nas čeka utakmica protiv velikog suparnika, ali imamo svoju snagu, vjerujemo u nas i tako ćemo se postaviti na terenu."

A jedan je novinar osvojio simpatije svih prisutnih. Brazilski novinar htio je pitati pitanje na španjolskom jeziku, s obzirom na to da Modrić priča španjolski. Ali su glasnogovornici rekli kako je moguće postaviti pitanje na hrvatskom, engleskom ili francuskom. Modrić mu je na to rekao: "On je šef." Novinar nije znao što da radi pa je probao pitati na engleskom jeziku, ali mu baš i nije išlo. Dosta se bunio, a Modrić i svi prisutni su se nasmijali i od srca mu zapljeskali na trudu. Na kraju je i uspio postaviti svoje pitanje. Pogledajte kako je to izgledalo u videu.