Dan nakon pobjede Hrvatske nad Kanadom i porazom Belgije od Maroka, belgijski igrači nisu bili u komunikaciji s medijima, imali su slobodan dan koji su proveli s obiteljima.

Na ulicama Dohe zatišje pred buru, a reporterka Danasa naišla je na jednu manju grupu navijača. U razgovoru s Riječaninom Leom otkrila je kako su Hrvati proslavili i doživjeli pobjedu Hrvatske.

"Preživjeli smo utakmicu, a poslije smo feštali. Ne sjećam se kada smo završili, ali evo - glas se pomalo vraća. Uživamo u pobjedi Hrvatske i ostalim pobjedama, nadam se", rekao je Leo.

Druženje s ljudima iz cijeloga svijeta

"Ovo je jedno jako lijepo iskustvo, družiš se s ljudima iz Brazila, Meksika, Maroka i tako dalje. Nadam se da ću imati još šanse da dođem na druga Svjetska prvenstva, posebice sljedeće u Americi."

Govorio je i o prognozama za sljedeću utakmicu s Belgijom.

"Svi želimo pobjedu ili barem neriješeni rezultat. Samo to moramo gledati i to je to. Belgija je jaka reprezentacija, ja nisam toliki profesionalac da mogu predvidjeti, ali se nadam našoj pobjedi."

Uoči utakmice s Belgijom navijačke udruge su najavile kako spremaju jedan veliki spektakl i iznenađenje, stoga nas čeka nekoliko uzbudljivih dana.