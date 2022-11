ODMAH SE ZAPUTILI NA JEDNO MJESTO / Nakon slijetanja u Dohu Vatreni su stigli u superluksuzni hotel, ali tamo se nisu dugo zadržali

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u svoju katarsku bazu, hotel Hilton Doha u kojem će biti smještena za vrijeme Svjetskog prvenstva. Hrvatski igrači bili su raspoloženi i nasmijani, no nisu se previše zadržavali u hotelu. Odmah su krenuli na trening u svoj kamp Al Ersal 3. Hrvatska je prvotno odabrala hotel Dusit i trening centar Al Gharafa, međutim, nakon što se otvorila prilika, Hrvatski nogometni savez (HNS) je iskoristio mogućnost zamjene prioritetne opcije za bazni kamp. Uz hotel Hilton vezan je trening centar Al Ersal 3, istovjetan trening centru Al Ersal 2 na kojem je reprezentacija trenirala tijekom boravka na prijateljskom turniru u Dohi. Hilton Doha jedan je od samo pet hotela, među 40 ponuđenih u Fifinom katalogu, koji ima svoju plažu odnosno ugodno vanjsko okruženje hotela. Hotel "Vatrenih" ima pet zvjezdica, vanjski bazen i plažu uz more. Hrvatskim nogometašima na usluzi će biti i fitness centar, spa-centar… Hotel je otvoren i za druge goste, no svjetski doprvaci su dobili jedno krilo sa zasebnim ulazom.