U susretu 1. kola skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj igra i Hrvatska, Belgija je svladala Kanadu s 1-0 (1-0). Strijelac jedinog gola bio je Michy Batshuayi (44). Nakon utakmice kanadski izbornik, John Herdman, spomenuo je sljedećeg protivnika na Mundijalu, hrvatsku reprezentaciju, i šokirao. "Rekao sam igračima kako pripadamo ovdje i kako ćemo iduće s**bati Hrvatsku. Jednostavno je", rekao je. Nakon što je Herdman poslao takvu poruku svojim igračima, novinari su pitali jednoga od njih, vratara Milana Borjana, da to prokomentira, a on je kratko odgovorio: "To je naša privatna stvar i to ostaje u krugu svlačionice." A nakon utakmice, oglasila se i njegova supruga Snežana. "Sinoć je Kanada odigrala sjajan meč s jednim od favorita Svjetskog prvenstva, Belgijom! Nepravedno oštećeni za penal, tako da se greške događaju i na najvećim svjetskim natjecanjima... Kao i životu, tako i u nogometu, nepravda, nedostatak sreće sastavni dio života... Idemo dalje!!! GO Canada!!!", poručila je. Tridesetpetogodišnji Borjan, golman Crvene zvezde, inače je Kanađanin srpskih korijena koji je rođen u Kninu i privukao je veliku pažnju svojim izjavama o tom gradu. On, naime, tvrdi da je rođen u Kninu u Republici Srpskoj Krajini, a ne u Hrvatskoj.