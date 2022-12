Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić rekao je u razgovoru za španjolske novine Marca da se nada kako će Hrvatska napraviti korak više u odnosu na prvenstvo prije četiri godine kada je bila poražena u finalu.

“Teško je ovo usporediti s 2018., tada smo ispisali povijest, no sada to želimo ponoviti. Nadam se da ćemo napraviti korak više”, izjavio je 37-godišnji igrač Real Madrida nakon četvrtfinalne utakmice u kojoj je Hrvatska na jedanaesterce pobijedila Brazil.

'Nevjerojatan osjećaj'

Hrvatska, koja je 2018. godine izgubila u finalu s 2-4 od Francuske, u utorak će igrati polufinale s Argentinom.

“Osjećaj je nevjerojatan. Jako smo sretni što smo opet u polufinalu”, rekao je Modrić, strijelac pogotka tijekom raspucavanja jedanaesteraca s Brazilom.

Prvi udarac s bijele točke promašio je 21-godišnji Rodrygo, Modrićev suigrač iz Real Madrida s kojim ima posebno prisan odnos.

“Već sam ga nastojao ohrabriti, jako. Žao mi je zbog njega, ali zadovoljan sam zbog pobjede svoje zemlje”, rekao je Modrić.

Tata i sin

Rodrygo se u srijedu uoči utakmice bio obratio Modriću preko Twittera gdje je napisao “Vidimo se tata”. Uz Lukino ime objavio je srce te fotografiju na kojoj su zagrljeni u dresu Real Madrida.

Modrić, pak, mladog Brazilca naziva “sinom”. Tako su se počeli međusobno nazivati nakon što su ustanovili da je stvarni Rodrygov otac samo godinu dana stariji od Modrića.

“Jednom, kada smo pričali o mom ocu, Modrić je saznao da je moj otac samo godinu dana stariji od njega. Začudio se, te me upitao: ‘Samo godinu dana? Onda me, dakle, trebaš poštivati jer bih ti ja mogao biti otac'. Od tada me počeo zvati ‘sine’ a ja njega ‘tata’”, ispričao je Rodrygo jednom prilikom u Madridu u obraćanju medijima.

Oprašta li se nakon SP-a?

Modrić od ljeta 2012. godine igra za španjolskog prvaka Real Madrid te je njegov najstariji igrač s ugovorom do 30.lipnja.

Modrić tijekom razgovora za Marcu nije htio govoriti hoće li igrati za Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva.

“Vidjet ćemo…Ne znam. Trenutačno sam usredotočen na Svjetsko prvenstvo, ne gledam dalje od toga. Vidjet ćemo što će biti nakon polufinala”, odgovorio je.

Hrvatska i Argentina odigrat će polufinalnu utakmicu u utorak u 20 sati.