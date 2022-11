U dvoboju 1. kola F skupine Svjetskog prvenstva hrvatski nogometaši su u Al Khoru odigrali bez golova, 0-0, protiv Maroka.

Hrvatska nije uspjela slomiti vrlo organizirane i disciplinirane Marokance na startu Mundijala, a i ono malo prilika što su dopustili Afrikanci, propušteno je vrlo jalovom igrom u napadu.

Hrvatska nije uspjela ponoviti uspjehe iz SP 1998 i 2018, kada su Vatrene pobjede na startu natjecanja odvele do bronce, odnosno srebra. Dojam je da je Hrvatska ušla u dvoboj s previše respekta prema Marokancima, koji su se u nekim trenucima sami nudili, te da je ofenzivnija postava od samog poočetka mogla polučiti trijumf. S premalo igrača je Hrvatska dolazila u suparnički prostor i to, zajedno s ne baš raspoloženim Lukom Modrićem, nije bilo dovoljno za pobjedu, već samo za remi.

"Bilo je dosta teško, pogotovo u prvih pola sata, dok se nismo prilagodili. Potom smo bili bolja momčad od Maroka, ali nažalost nismo uspjeli postići pogodak. Kako bude turnir odmicao, bit ćemo bolji i nadam se da ćemo ostvariti prvi cilj, a to je prolazak skupine. Nismo došli ovamo samo igrati. Ambicije su nam nakon Rusije velike, no moramo ići korak po korak. Najvažnije je domoći se drugog kruga, a potom smo svakome opasan suparnik. Ne želim da me se krivo shvati, nije nam jedini cilj proći skupinu - to je prvi cilj", rekao je Modrić pred kamerama HRT-a nakon utakmice.

" Kako smo i najavljivali, Marokanci su čvrsti su i neugodni, nismo im smjeli ostaviti puno prostora i nismo im dopustili da se razmašu i stvore nam šanse. Nedostajao nam je jedino pogodak, bilo bi sve puno lakše da smo uspjeli", poručio je Modrić.