Zadarska Gradska uprava organizira doček Vatrenih na Forumu danas u 16 sati, gdje će osvajanje brončane medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu sa Zadranima proslaviti Dominik Livaković i Martin Erlić, no ne i kapetan reprezentacije Luka Modrić koji se ispričao zbog drugih obaveza.

"Nažalost, kapetan Luka Modrić se ispričao, imao je let i obveze koje nije mogao propustiti. No, sigurni smo da će poruke i lijepe želje s Foruma doći i do njega", izjavio je pročelnik Ureda zadarskog gradonačelnika Ante Ćurković.

Naš Luka je sudjelovao u svakoj od utakmica hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a dobro su toga svjesni u Real Madridu.

Don Carlo hladan kao gemišt

Madridski list Defensa Central je razgovarao s Carlom Ancelottijem, koji je u razgovoru otkrio kako je očaran izvedbom hrvatskog kapetana. Poručio je kako je Luka s drugog planeta i da s 37 godina igra kao u cvijetu mladost. Naš Luka ga je šokirao kada je rekao da je spreman zaigrati za Kraljevski klub već sljedećeg tjedna.

Real igra 30. prosinca protiv Valladolida te je Modrić Ancelottiju poručio kako je spreman igrati u 15. kolu La Lige. Ancelotti mu je hladno poručio:

"Luka, nemoj me za*ebavati, odigrao si cijelo Svjetsko prvenstvo. Odmori se", prenosi Defensa Central.