Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer kaže da on i suigrači imaju velika očekivanja na Svjetskom prvenstvu no da je u ovom trenutku najbitnije proći skupinu u kojoj su Maroko, Kanada i Belgija.

"S obzirom na rezultat na posljednjem Svjetskom prvenstvu, svi imaju velika očekivanja od reprezentacije Hrvatske na ovom prvenstvu. No prvi cilj je proći grupnu fazu natjecanja, zasad ne gledamo dalje od toga", izjavio je 24-godišnji vezni igrač u intervjuu objavljenom u utorak u španjolskim novinama AS.

"Prvo želimo proći skupinu, a onda ćemo biti spremni za nove izazove i utakmice", dodao je.

'To je naša najveća vrlina'

Hrvatska, finalist sa Svjetskog prvenstva 2018., prvu će utakmicu odigrati u srijedu s Marokom.

Majer, nogometaš francuskog prvoligaša Rennesa, smatra da u reprezentaciji postoji dobra "mješavina" mladih i iskusnih igrača.

"Upravo je to snaga naše ekipe. Zahvaljujući tome smo se plasirali na Final Four Lige nacija. Među nama i oko nas je dobar ambijent. Od prvog dana nam stariji igrači nastoje pomoći, trude se da se mi što bolje osjećamo. To je definitivno naša najveća vrlina", izjavio je Majer iza kojega je 11 nastupa uz 3 zabijena pogotka za Hrvatsku.

'San mi je osvojiti SP'

"San mi je osvojiti Svjetsko prvenstvo. To je moj san, san ekipe i svih igrača", odgovorio je upitan koji mu je san.

"No potrebno je razmišljati utakmicu po utakmicu, iskoristiti svaku priliku i nastojati pobijediti u svakoj utakmici. Plan je proći skupinu i uživati u nogometu, a tako ću i ja moći pružiti ono najbolje ekipi", napomenuo je.

Upitan kako bi sebe opisao kao nogometaša, rekao je:

'Nastojim igrati lijep nogomet'

"Meni je teško govoriti o mom stilu. Nastojim igrati lijep nogomet, pa da uživamo i ja i ljudi koji gledaju. Najvažnije je uživati dok igraš. Kada je tako mogu pružiti najbolje od sebe. A to je u konačnici dobro za momčad".

Majer je ove sezone nastupio u 19 utakmica za Rennes, trećeplasiranu momčad Francuske. Zabio je dva gola i upisao tri asistencije.

"Od dolaska u klub znao sam što trebam raditi. Nisam osjetio nikakav pritisak. Radio sam naporno pa je sve došlo kao rezultat toga", rekao je o prelasku iz zagrebačkog Dinama u Rennes u ljeto 2021. U Rennes je došao nakon što je taj klub napustio 20-godišnji veznjak Eduardo Camavinga otišavši u Real Madrid.

'Novi Modrić'

Neki mediji su u posljednje vrijeme Majera nazivali "novi Modrić".

"Ne osjećam pritisak zbog toga. To samo znači da sam definitivno na dobrom putu, te me potiče na dodatni rad", rekao je igrač kojem je lijeva noga jača. Majer je naglasio da jedva čeka da za Hrvatsku počne Svjetsko prvenstvo u Kataru.

"To je nešto najveće što može doživjeti jedan nogometaš. Spreman sam i uzbuđen, sigurno će biti nevjerojatno", zaključio je.