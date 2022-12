Kapetan hrvatske nogomete reprezentacije Luka Modrić (37) u susretu za treće mjesto protiv Maroka upisao je čak 19. nastup na svjetskim prvenstvima, osvojivši pritom drugu medalju.

Za kapetana hrvatske reprezentacije bilo je ovo već osmo veliko natjecanje.

Nastupio je na četiri SP-a (2022, 2018, 2014, 2006) i četiri EP-a (2020, 2016, 2012, 2008) u tri različita desetljeća.

Ako je ovo možda i bila njegova posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima, otišao je sa stilom. Predvodeći "Vatrene" do trećeg mjesta, nakon što je prije četiri godine u hrvatskom dresu osvojio i "rusko srebro".

'Moram ići korak po korak'

Nakon utakmice novinarka beIN SPORTSA pitala je Modrića je li mu ovo bilo posljednje Svjetsko prvenstvo ili ćemo ga vidjeti na Euru za četiri godine u Njemačkoj.

"Ova medalja je jako važna za nas, za mene, za reprezentaciju. S ovom medaljom smo potvrdili da Hrvatska igra važnu ulogu u svijetu nogometa. Odlazimo iz Katara kao pobjednici", rekao je Luka na početku pa progovorio o svojoj budućnosti u reprezentaciji:

"Ne znam hoću li ostati do Eura u Njemačkoj. Vidjet ćemo. Moram ići korak po korak. Uživam u reprezentaciji, sretan sam i i dalje mislim da mogu igrati na visokoj razini. Želim nastaviti igrati barem do final foura Lige nacija, a nakon toga će biti vremena za razmišljanje o Euru. Ali, sada idemo korak po korak, ostajem do final foura Lige nacija, a nakon toga ćemo vidjeti."