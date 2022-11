TAJNA USPJEHA / Luka Modrić ultimativni nogometaš, pogledajte što majstor radi 45 minuta prije treninga: 'Meni je to kod Luke fascinantno...'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ponovno je pokazao zašto i u 38. još uvijek traje na tako visokoj razini. Naime, senator Vatrenih i maestro Reala iz Madrida odradio je trening s gumom prije treninga reprezentacija, samostalno, radi prevencije ozljeda. Upravo o dugovječnosti Luke Modrića, odnosno tajne njegovih dobrih igara u poodmaklim nogometnim godinama, razgovarali smo u ožujku s Vlatkom Vučetićem, osobnim trenerom Luke s kojim surađuje sad već više od 7 godina. Svakodnevno su u komunikaciji i jako dobro poznaje Luku. "Kod Luke Modrića ima ta jedna specifičnost, koja je meni fascinantna, što je rijetkost kod sportaša. To je ta njegova posvećenost treningu. Luka svaki dan trenira, radi na sebi. Uz to, apsolutno živi sportski. To bi još jedino mogao usporediti s Ronaldom, Ibrahimovićem i još nekoliko njih. Luka će igrati onoliko koliko će uživati u nogometu, dokle će se igrati nogometa, a to će sve moći dok će se fizički dobro osjećati", kazao nam je Vlatko Vučetić i otkrio da ovakvi treninzi s gumama koje je radio Luka danas, da su njegove specijalka... "Luka 350 dana godišnje radi prevenciju. Modrić redovito dolazi ranije na trening barem pola sata i tih pola sata odrađuje s elastičnim rekvizitima, s gumama. Svi igrači koji rade takve neke vježbe, ne teško atletske, nego s elastičnim rekvizitima, daju elastične mišiće što je jako potrebno za dugovječnost mišića. Mišić onda ostane elastičan i samim time ima mogućnost da ne puca. To je za mišiće strašno važno, da bude brz i elastičan". Vlatko Vučetić nam je rekao i sljedeće: "Svakog dana Luki šaljem treninge koje on odradi prije klupskog ili reprezentativnog treninga, a ponekad i kad ima slobodan dan, on odradi dodatne treninge. Nekad odrađuje i nakon treninga. Konkretno, jučer je u Realu imao dvije minute doduše, ali on je odradio trening prije treninga, pa nakon treninga još dodatno imao kratke intervale. Kad tome pridodamo masaže i još neke druge komponente, Luka je barem 4 sata u procesu. E vidite, to je posvećenost".