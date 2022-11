Hrvatska nogometna reprezentacija je nakon razočaravajuće predstave protiv Maroka odigrala sjajnu utakmicu protiv Kanade. Vatreni su se sastali s Kanadom u sklopu drugog kola skupine F te su na kraju slavili 4:1.

Susret je počeo katastrofalno za naše Vatrene. Nakon briljantne akcije Alphonso Davies je nadskočio Juranovića i pogodio za 1:0 već nakon 68 sekundi utakmice. Ubrzo je sjajno raspoloženi Andrej Kramarić zabio gol koji mu je poništen zbog zaleđa, da bi u 36. krasno zabio lijevom nogom nakon proigravanja Perišića. U 44. minuti je Marko Livaja prekrasno pogodio s vrha šesnaesterca za 2:1.

Pogodak za 3:1 postigao je Kramarić svojim drugim pogotkom, ponovno lijevom nogom i ponovno nakon razigravanja Perišića. Krasno je izbacio svog protivnika i pogodio neobranjivo za 3:1. Konačnih 4:1 je postavio Lovro Majer, nakon što je Petković proigrao Oršića, a ovaj nesebično produžio za Majera koji nije imao težak zadatak.

Htio bi utakmicu sa Srbima

Nakon susreta Dejan Lovren je prokomentirao uvredljive uzvike hrvatskih navijača, koji su bili upućenu vrataru Kanade, Milanu Borjanu.

"Ja to ne mogu čuti kad bi htio. Nisam ništa čuo zapravo. Ne mogu to komentirati, a to nije ni tema. Bitno da smo pobijedili. To što su navijači skandirali, ja ne mogu ništa. Ne želim ulaziti u to", rekao je.

Novinari su mu poručili kako je moguće da Hrvatska igra protiv Srbije u četvrtfinalu, na što je Lovren poručio:

"Zašto ne, to bi bilo super!", dok je novinare zanimalo što bi očekivao od takvog susreta.

"Kao i uvijek, na nož", ispalio je Lovren uz osmijeh.