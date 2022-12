Napadač brazilske nogometne reprezentacije Neymar propustio je i susret posljednjeg, 3. kola natjecanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u kojemu je Brazil u petak igrao protiv Kameruna zbog ozljede desnog gležnja.

Neymar je zadobio ozljedu još u susretu 1. kola protiv Srbije, pa nije igrao niti u 2. kolu protiv Švicarske. Brazil je s dvije pobjede u prva dva nastupa već osigurao plasman u osminu finala u kojoj će igrati 6. prosinca, a u brazilskom taboru bili su uvjereni kako će Neymar biti spreman za tu utakmicu.

Sutra Selecao igra protiv Južne Koreje od 20 sati, a Neymar zadnjih dana trenira normalno s ostatkom momčadi.

'Osjećam se dobro'

Danas je bio pravi čas da se i oglasi na Instagramu: "I feel good, I knew that I would now", citirao je u objavi na Instagramu pjesmu Jamesa Browna.

Liječnik brazilske nogometne vrste, Rodrigo Lasmar ostao je nedorečen na pitanje o stanju ofenzivca: "Još ćemo vidjeti."

Pobjednik susreta Japana i Hrvatske igrati će u četvrtfinalu protiv Južne Koreje ili Brazila.