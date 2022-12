Hrvatska nogometna reprezentacija od 16 sati igra posljednju utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Pobjeda je imperativ, rekao je izbornik Zlatko Dalić na jučerašnjoj press konferenciji. Hrvatskoj danas protiv Belgije igra pobjeda i remi, a treba pratiti i drugi rezultat u utakmici iz skupine F gdje se bore Maroko i Kanada.

Hrvatska trenutno igra 0:0 s Belgijom, no naši su reprezentativci krenuli vrlo dobro u drugo poluvrijeme. Pogotovo se to može reći za Joška Gvardiola koji je fantastičan na obje strane terena. Sjajan je u obrani, a sada je krasno kreirao i u napadu.

U jednoj je situaciji došao prema naprijed i lijepo gurnuo loptu za Matea Kovačića koji je pucao, ali je Courtois obranio njegov pokušaj.

Oduševljeni su

Malo je reći da su društvene mreže poludjele za našim Joškom koji igra briljantno prvenstvo. Tako je Rodrigo Coutinho, brazilski novinar, oduševljeno pisao o hrvatskom braniču.

"Gvardiol kup je odličan! Već sam ga istaknuo ovdje u 1. krugu i vrijedi ga ponovno spomenuti. Besprijekoran u obrani i aktivan s loptom. 20-godišnji branič iz Hrvatske!"

Gabriel Curty pak piše: "Joško Gvardiol ima samo 20 godina, to je nevjerojatno. Kakav kompletan branič, jedan od najboljih na svijetu."

Bruno Alemany ističe kako je oduševljen Gvardiolovim nastupima na Svjetskom prvenstvu. Tomislav Globan je kratko napisao: "Joško Gvardiol. To je to, to je Tweet". Čuveni Dermot Corrigan je pak napisao:

"Gvardiol igra spektakularnu utakmicu/turnir."