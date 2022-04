Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić četvrti put izborio je plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo. Poslije Obale Bjelokosti, Alžira i Japana sada je kao izbornik na smotru najboljih reprezentacija svijeta odveo i Maroko.

No, s Marokom je, za razliku od spomenutih, Vaha do Mundijala došao na uvjerljiv način. Halilhodžić je ostvario veliki podvig i upisao se u nogometnu povijest, jer je s četiri različite nacionalne nogometne reprezentacije izborio nastup na završnom turniru najboljih momčadi svijeta iz četiri pokušaja.

Samo za informaciju, Bora Milutinović nastupio je na pet izdanja Svjetskih prvenstava u nogometu s pet različitih reprezentacija (Brazilac Carlos Alberto Parreira ima šest nastupa na SP-ima kao izbornik), ali je Vaha svoje uspjehe ostvario vodeći Obalu Bjelokosti, Alžir i Japan kroz čitave kvalifikacije, a Bora Milutinović, primjerice, nije vodio sve svoje reprezentacije od početka kvalifikacija, nego je neke i preuzimao.

Opet ga tjeraju?

Nažalost, Vaha nema sreće sa Svjetskim prvenstvima. Od svih ekipa koje je uveo na Mundijal, samo je s jednom tamo i nastupio, s Alžirom, dok je sa svim ostalima raskinuo suradnju u kratkom periodu od završetka kvalifikacija i početka SP-a.

To bi mu se mogo dogoditi i sada, kada je uveo Maroko na SP i to u interesantnu skupinu s Hrvatskom, koju dobro poznaje, Belgijom i Kanadom. Maroko je označen kao "nagazna mina" skupine, dakle ima realne šanse proći. No, moguće bez Vahe.

Halilhodžić je na žestokom udaru javnosti jer je otjerao najveće zvijezde reprezentacije i marokanskog nogometa, Hakima Ziyecha, Abderrazaka Hamdallaha i Noussaira Mazraouija. Navijači žele svoje najjače igrače na SP-u, ali Vaha je nepopustljiv.

Predsjednik Nogometnog saveza Maroka Fouzi Lekjaa natuknuo je kako bi Halilhodžić mogao i napustiti klupu do početka Mundijala.

"Vahid Halilhodžić ima podršku Nogometnog saveza Maroka. Ipak, ni on, kao ni ja ili bilo tko drugi nismo nedodirljivi i nezamjenjivi. Uvelike radimo na tome da se neki igrači vrate u reprezentaciju. Postoje problemi koji se mogu popraviti i bit će popravljeni kako bi se Mazraoui, Ziyech, Hamdallah i ostali vratili u reprezentaciju", rekao je predsjednik Saveza Maroka.

Dakle, odlazak Vahe i povratak triju najjačih Marokanaca u reprezentaciju potencijalno su vrlo loše vijesti za Hrvatsku jer Maroko ionako ima ponešto opasnih igrača, a s njima bi bili znatno jači i opasniji.

Zašto ih je potjerao?

Podsjetimo, Halilhodžić je već napomenuo kako nema šanse da se netko od potjeranih vrati u reprezentaciju dok je on tamo i da ne žali što ih je potjerao te da je to trebao napraviti i ranije.

Ziyech je potjeran zbog neprofesionalizma i odbijanja nastupa za reprezentaciju, a iz istog razloga odletio je i Mazaroui.

"Žao mi je što ovu odluku nisam donio ranije. Ima neka granica koja se ne može prijeći", tada je Vaha za Ziyecha, dok je o Mazarouiju rekao sljedeće...

"Jednom je odbio poziv. Rekao je da je ozlijeđen, ali liječnici su mi rekli da je zdrav. Neću tolerirati takvo ponašanje. Ja biram igrače iako se u Savezu često ne slažu sa mnom. Mi ćemo otići jednog dana, ali reprezentacija ostaje iznad svega'', rekao je Halilhodžić.