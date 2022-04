Vahid Halilhodžić, izbornik marokanske reprezentacije, uspio je odvesti Maroko na Svjetsko prvenstvo i tako je postao prvi čovjek u povijesti nogometa koji je izborio plasman na SP s četiri različite reprezentacije.

No, dosad je na Svjetsku smotru vodio tek Alžir 2014. jer je u Japanu i Obali Bjelokosti dobivao otkaze uoči SP-a.

'Vaha je ostao zarobljen u devedesetim godinama'

Bivši francuski reprezentativac Jerome Rothen istaknuo je kako mu je jasno zašto se to događa.

"Simpatičan je. Pravi je nogometni fanatik, ali na poslu, na dnevnoj bazi, na utakmicama i na treninzima, to je više nego iscrpljujuće. Želi se pobrinuti za sve", rekao je u emisiji na RMC Sportu Rothen, nekadašnji nogometaš Monaca i PSG-a pa dodao:

"On ne vjeruje svojim pomoćnicima. Uz tehnologiju koju danas imamo, ne možete ne vjerovati ljudima u svom stručnom stožeru. Ne možete upravljati svime. Treba biti i dobar psiholog s igračima, a Vahid to nije. Ostao je zarobljen u devedesetim godinama, danas to više ne prolazi. Njegove metode su diktatorske."

Vaha: 'Priča gluposti'

Ubrzo je uslijedio i Vahin odgovor koji je u mix zoni medijskoga centra u Dohi bio dosta oštar.

"Valjda dugo nije bio drogiran pa priča gluposti", odgovorio mu je Vaha pa nakon toga i analizirao skupinu u kojoj će igrati zajedno s Hrvatskom:

"Imamo viceprvaka svijeta, najbolju momčad Sjeverne Amerike i veliku momčad poput Belgije. Skupina je prilično teška. Moguća su iznenađenja. Na Svjetskom prvenstvu 2014. već sam igrao protiv Belgije i ona ima nevjerojatne igrače.

Ždrijeb je vrlo težak i ovdje nema malih ekipa. Pokušat ću učiniti isto što sam pokušao i s Alžirom protiv Njemačke 2014. Moramo vjerovati i pripremiti se za natjecanje", zaključio je Vaha.