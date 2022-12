Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je s 0-3 (0-2) od Argentine u polufinalu SP-a u Lusailu, te će se u subotu boriti za broncu s poraženim iz dvoboja Maroko- Francuska.

Argentinci su poveli golom Messija iz jedanaesterca u 34. minuti, a u 39. minuti nakon brzog protunapada na 2-0 povećao je Julian Alvarez. U 69. minuti Messi je asistirao Alvarezu za konačnih 3-0.

No, prvi gol izazvao je brojne reakcije. Je li bio penal, pitaju se mnogi. Mario Strahonja, hrvatsko 'oko skokolovo', uvjeren je da je sudac pogriješio.

Strahonja brani Livija

"Livaković je ovdje, kao vratar, imao sva prava i mogao je ući i postaviti kako se i postavio. Desnom nogom ju je spustio na tlo na vrijeme i on nije srušio igrača. Vratar smije biti u toj putanji. Ako pažljivo pogledate, onda vidite da je Livaković napravio sve što jedan vratar treba napraviti. I to je kriva odluka suca jer tu nije bilo razloga za kazneni udarac. Livaković nije išao na napadača i nije ga namjerno udario. Samo je došlo do sudara", objasnio je Strahonja za HRT.

Luka Modrić također smatra da nije bilo penala.

Ni za Modrića nije penal

"Prvi gol nije bio jedanaesterac. U akciji prije toga trebao je biti korner za nas. Nakon toga sudi nepostojeći jedanaesterac, to je prelomilo utakmicu. Jer do tada smo igrali ok. Nedostajalo nam je malo više prema naprijed da budemo opasniji, ali nismo imali problema do tog jedanaesterca. Takav penal se ne može suditi u ovakvoj utakmici. Opet se sudio i to me žalosti. Nakon toga je došao drugi gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopte. Nakon toga se bilo teško vratiti", poručio je.

No, s druge strane srpski sudački ekspert Dejan Nedić u analizi na RTS-u izrazio je oduševljenje suđenjem Talijana Daniela Orsata.

"Penal je bio čist kao suza, Alvarez je oboren, a žuti karton ispravna odluka , jer je Livaković išao na loptu. Sjajna odluka Orsata" rekao je Nedić.